Среди пострадавших при крушении катера в Подмосковье дети гражданина США

Выяснились некоторые подробности инцидента на Москве-реке в Красногорском городском округе, где 3 мая перевернулся катер с 11 пассажирами на борту. К счастью, все отдыхающие, включая 7 детей, отделались испугом. Предварительной причиной ЧП назвали перегруза судна.

Как стало известно «МК», катер арендовала на неопределенное время группа знакомых между собой местных жителей с детьми, проживающих в многоэтажках неподалеку. Они пошли на поводу у отпрысков, которые в погожий день просили покатать их «на лодочке». За штурвал встал отец двух детей, стоматолог по профессии. Мужчина заверил всех, что имеет права и опыт управления маломерными судами. На борт загрузились 7 детей и 4 взрослых. Супруга судоводителя осталась на берегу, отправив на прогулку годовалого и трехлетнего ребенка. Всем детям надели спасательные жилеты, взрослые были без них.

Водная прогулка длилась не более 10 минут, после чего произошло ЧП. Катер доплыл до берега, начал плавный разворот и в этот момент перевернулся. Все оказались в воде. Увидев, что произошло, один из мужчин, находившийся на берегу, сел в первую попавшуюся резиновую лодку и поплыл спасать. Он взял большинство детей к себе на борт. Двух оказавшихся в воде сестер 4 и 6 лет от роду, имеющих гражданство США (их папа - американец), вытащила на берег их мама, которая была без спасжилета. Позже девочек и еще двух малышей отвезли в больницу на обследование. Медики взяли необходимые анализы, поводов для госпитализации ни у кого не нашли.