СК начал проверку инцидента с катером на Москве-реке в Подмосковье

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после инцидента с катером на Москве-реке в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что процессуальная проверка организована по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Кроме того, ведомство даст оценку действиям лиц, которые допустили нарушения правил безопасности на водном транспорте.

Инцидентом также заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку. Об этом говорится в сообщении ведомства в MAX. По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования

Администрация Красногорского городского округа в беседе с РИА Новости отметила, что на реке в микрорайоне Павшинская пойма перевернулся катамаран. Всех людей подняли из воды, погибших нет. При этом двое пострадавших детей были госпитализированы, остальные отказались ехать в больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая. По данным СМИ, водное средство с людьми на борту перевернулось в Павшинской пойме. В результате в воду упали 12 человек. Спасатели достали из воды 7 детей и 5 взрослых. Все они были в спасательных жилетах.