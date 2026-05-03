На Москве-реке столкнулись два прогулочных катера, в воде оказались 13 человек, в том числе семь детей.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошёл в районе подмосковного Красногорска.

Спасатели уже доставили всех на берег, пишет Telegram-канал RT.

В марте один человек погиб и ещё один получил тяжёлые травмы в результате столкновения прогулочного речного трамвая и каноэ в акватории Москвы-реки.