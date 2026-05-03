Два пассажира круизного лайнера скончались после вспышки инфекции на борту

Вспышка острого респираторного синдрома на круизном лайнере, шедшем из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде, унесла жизни двух пассажиров, третий помещен в отделение интенсивной терапии больницы в Йоханнесбурге, сообщил пресс-секретарь Южноафриканского департамента здравоохранения в воскресенье.

"ВОЗ осведомлена о случаях тяжелого острого респираторного синдрома на круизном лайнере, движущемся по Атлантике. Ведутся расследования и оказывается скоординированная международная поддержка в области общественного здравоохранения", - сообщила Всемирная организация здравоохранения AFP в Женеве, не раскрывая подробностей о жертвах.

Первые симптомы проявились у 70-летнего пассажира. Он скончался на борту корабля, его тело сейчас находится на острове Святой Елены, британской территории в южной части Атлантического океана. Его 69-летняя жена также заболела на борту корабля и была эвакуирована в Южную Африку: она умерла в больнице в Йоханнесбурге, сообщил тот же источник, который не смог уточнить национальность жертв.

Компания-оператор лайнера MV Hondius предлагает круизы на сайтах нескольких туристических агентств, особенно в Аргентине и Британии. Один из них предлагает круиз с отправлением из Ушуая в Кабо-Верде, с остановками на островах Южная Георгия и Святая Елена. Согласно нескольким онлайн-сайтам отслеживания судов, MV Hondius находился прямо перед портом Прайя в воскресенье. На его борту находятся около 170 пассажиров и 70 членов экипажа.