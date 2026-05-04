С места ЧП на разрезе на Колыме вывезли 15 тысяч кубометров горной массы

В ходе разбора завалов на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области специалисты вывезли 15 тысяч кубометров горной массы. Об этом в своем канале в "Максе" сообщил глава региона Сергей Носов.

"Подразделения горноспасателей ведут разбор породы ручным инструментом. Тяжелую технику используют для обеспечения безопасности задействованных сил и средств", - отметил Носов.

Ранее "РГ" писала, что из восьми человек, которые могут находиться под завалом, 3 мая были обнаружены тела четырех. Их личности определены.

Напомним, сход селя на Кадыкчанском угольном разрезе произошел 30 апреля. Борта карьера, предположительно, обрушились из-за оттаивания вечной мерзлоты.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Поисковые работы продолжаются и ведутся круглосуточно.