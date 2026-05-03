В Перми возбудили дело после избиения мужчины подростками

В Перми возбудили уголовное дело после того как подростки избили мужчину, сделавшего им замечание. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

В управлении рассказали, что отреагировали на информацию в соцсетях.

«В социальных медиа сообщается, что 30 апреля текущего года в одном из парков в Ленинском районе Перми несколько несовершеннолетних в ответ на замечание прохожего избили его, после чего скрылись. Потерпевшему была оказана медицинская помощь», — рассказали следователи.

Личности троих молодых людей установлены, Им грозит наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Расследование продолжается.

