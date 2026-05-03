На рейв-вечеринке во Франции пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в ходе «Текниваля» во Франции, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес, передает РИА Новости.

Рейв-мероприятие «Текниваль» организовали на военном полигоне близ французского города Бурж (департамент Шер).

Власти заявили, что мероприятие нелегально, а полигон считается «очень опасным из-за наличия старых боеприпасов». Однако участников это не смутило. Накануне вечером на полигоне собралось, по разным оценкам, 17-40 тысяч человек.

Согласно отчету префектуры, медпомощь потребовалась 54 людям, из них 5 находятся в крайне тяжелом состоянии. Многие были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков

Было наложены сотни штрафов за незаконные собрания, хранение наркотиков, вождение в состоянии наркотического опьянения и хранение оружия.

Четыре человека были взяты под стражу.

Также в ходе рейв-вечеринки на полигоне обнаружили два неразорвавшихся боеприпаса. На место выехали взрывотехники.

Министр внутренних дел пообещал ужесточить санкции против тех, кто организует подобные концерты. По его словам, правительство будет «жестче подавлять данный тип нелегальных мероприятий».

Он также предупредил, что «все те, кто покинет этот "Текниваль"», на выезде будет «оштрафован дважды»: за проникновение на военную территорию и участие в незаконном собрании.

«Текниваль» (от слов «текно» и «фестиваль») — это масштабный нелегальный рейв, который обычно длится несколько дней под открытым небом. Движение выросло из субкультуры «кочевников», панков и анархистов 90-х. Для участников это акт протеста и борьба за «свободу танцевать».