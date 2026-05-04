Тела еще четверых погибших нашли при разборе завалов в Магаданской области

Спасатели обнаружили тела еще четверых погибших под завалами в Кадыкчанском угольном разрезе. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По его данным, при ЧП погибли восемь человек.

— На протяжении четырех суток без перерывов продолжалась спасательная операция, расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы, до последнего надеялись на лучший исход. От себя и от жителей Магаданской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами, — написал Носов в своем Telegram-канале.

Об обрушении рудника стало известно 30 апреля. На тот момент было известно, что под завалами могут находиться восемь человек.

Ранее обрушение грунта произошло около рудника «Маяк» в Норильске. Порода обрушилась на площади 132 квадратных метра на глубине 25 метров.