Депутата из Ульяновска повторно обвиняют в заказе поджога дома компаньона

Первый кассационный суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего депутата Ульяновского законодательного собрания, обвиненного в организации поджога дома своего компаньона в Московской области. Любопытно, что сначала народного избранника хотя и признали виновным, но освободили от наказания, так как весь срок он успел отсидеть в СИЗО. Но мужчина подал апелляцию и вроде бы даже добился полного оправдания, однако теперь события разворачиваются уже не в его пользу.

Как стало известно «МК», жертвой поджигателей стал бывший деловой партнер депутата. Они договорились организовать совместный бизнес – строительство жилых домов в деревне Удино Дмитровского городского округа Московской области. Дома были построены, но электричество к ним так и не подвели. В результате парламентария из Поволжья обвинили в мошенничестве, и Дмитровский суд приговорил его к 3 годам колонии. В публичном пространстве депутат обвинил во всем компаньона: дескать, тот не обеспечил подачу электроэнергии и свалил на него всю вину.

А вскоре были предприняты две попытки поджога дома «вероломного» друга депутата уже в Истринском городском округе. Причем если первый раз поджигателям не повезло – огонь на начальной стадии затушило дождем, то во второй раз дом загорелся, имуществу был причинен значительный ущерб. Двоих преступников вскоре поймали, и они признались, что действовали по заказу. За поджог им должны были заплатить 500 тысяч рублей. Имя заказчика совпадало с именем депутата.

Исполнителя приговорили к 1 году и 8 месяцам (его подельник умер до суда), предполагаемого заказчика же сначала осудили, но освободили от наказания, потом оправдали в апелляционной инстанции Мособлсуда. Но теперь дело будет слушаться заново – Первый кассационный суд, проверив показания поджигателей, пришел к выводу, что личность организатора преступления можно было легко установить на основе их слов. Поэтому депутату, возможно, еще придется пожалеть о том, что он не удовлетворился первым благоприятным приговором.