В СК отреагировали на сообщения о том, что в лесу видели пропавшую в Туапсе девочку

В СМИ распространяется информация о том, что в лесу под Туапсе якобы видели пропавшую при ударе дронов по городу 14-летнюю Леру Бокову. Вместе с тем, СК РФ не изменил свою позицию, пишет «Комсомольская правда. Краснодар» и по-прежнему считает, что она погибла.

В середине апреля в дом, где жила школьница, попал дрон ВСУ. В ее комнате сгорело все, расплавился даже фарфор. В СК завели уголовное дело, объявили двух человек, в том числе, Бокову, погибшими.

«В результате преступлений украинских боевиков погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Причинен ущерб частным домовладениям», — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Родители девочки выдвинули свою версию — якобы Лера не получила сильных повреждений и смогла убежать в лес. Их версию подхватили волонтеры одного из региональных фондов — начали активные поиски, объявили сборы.

В Туапсе пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка обнаружили живой

В воскресенье, 3 мая, появилась информация, что поисковики якобы видели девочку живой, заметили ее через тепловизоры.

Журналисты заметили, что за прошедшие недели СК не изменил свою позицию, озвученную Петренко, а специалисты поискового отряда «Лиза Алерт» не участвуют в поисках.