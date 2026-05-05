Мужчину, пытавшегося прорваться к главе Свердловской области, отпустили из-под ареста

Россиянина, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге, досрочно отпустили из-под ареста. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Вместо назначенных 14 суток по делу о мелком хулиганстве мужчина отсидел четыре.

— Постановление было обжаловано в вышестоящей судебной инстанции. Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд счел возможным сократить срок административного наказания до четырех суток, — говорится в сообщении.

2 мая Паслер поручил оказать юридическую помощь мужчине, задержанному после инцидента в Екатеринбурге. По его словам, ситуация произошла из-за человеческого фактора: житель Оренбургской области, не учитывая усиленные меры безопасности, эмоционально пытался пообщаться и привлек внимание охраны, после чего был задержан.

