Мужчина избил инвалида и жену военного из-за тропинки вблизи своего участка

На территории СНТ «Авиатор» в Чимшинском районе Республики Башкирия мужчина по имени Павел избил супругу участника специальной военной операции (СВО), ударил ногой четырехлетнюю девочку с аутизмом и разбил голову ее 56-летнему отцу-инвалиду, который шел из магазина. Причиной стала тропинка рядом с участком мужчины, через которую он никого не пропускает.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил Shot.

— По словам местных, 44-летний Павел решил, что дорожка между его домом и соседним непременно должна принадлежать только ему. Всех, кто не согласен, ждут кулаки, а детей, которые вздумают задержаться на заветной тропинке, Павел, по словам очевидцев, разгоняет вообще на машине, — говорится в публикации.

После нападений на инвалидов пострадавшие написали заявления на соседа в полицию. Пока, по их словам, ситуация не поменялась, передает Telegram-канал.

16 сентября 2025 года мужчина в состоянии опьянения зарубил топором своего знакомого с инвалидностью в квартире дома на Малой Черкизовской улице в Москве. Злоумышленник нанес ему 170 ударов, в том числе ножом, в результате чего потерпевший скончался.