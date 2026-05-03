Громкое дело финансовой пирамиды в Молдавии передано в суд

Новое громкое дело в Молдавии. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование так называемого «дела TUX». Материалы уголовного производства переданы в суд для рассмотрения по существу.

© Московский Комсомолец

Фигурантам инкриминируют особо тяжкие экономические преступления — незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание денег. Если суд признает их виновными, подсудимым грозит реальное лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с дополнительными штрафами в размере от 650 000 до 1 000 000 леев. По данным следствия, в период 2024–2025 годов через онлайн-платформу TUX действовала разветвленная преступная сеть. Платформа работала без необходимых лицензий и разрешений, используя виртуальные активы для несанкционированных операций. Ключевой элемент привлечения жертв — агрессивный цифровой маркетинг. Деятельность TUX активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах, где пользователям обещали «быстрый и гарантированный доход». Как полагает обвинение, платформа функционировала по классической модели финансовой пирамиды, где выплаты ранним вкладчикам осуществлялись за счет средств новых участников.

В ходе расследования были выявлены крупные финансовые транзакции через анонимные электронные кошельки и подконтрольные платформе счета. Чтобы скрыть происхождение денег и затруднить идентификацию бенефициаров, злоумышленники использовали цепочку посреднических компаний и офшорные счета. Общий оборот, который следствие приписывает платформе TUX в Молдавии, оценивается примерно в 48 миллионов евро. Это ставит данное дело в число крупнейших подобных финансовых схем, расследованных в стране за последние годы.