В Туапсе с пляжей убрали 15 тысяч кубометров мазута и загрязненного грунта

В Туапсинском муниципальном округе на утро 3 мая собрали и вывезли 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В том числе 1620 кубометров — за последние сутки», — сообщили в ведомстве.

По данным оперштаба, в работах задействованы около 750 человек и 65 единиц техники. Среди них специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС», сотрудники администраций и предприятий. Работы идут круглосуточно. В самом Туапсе волонтеры помогают убирать общественные пространства: улицы, дворы, парки и спортивные площадки.

Кроме того, в городе продолжается восстановление газонаполнительной станции на улице Кошкина. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что запустить предприятие планируют в ближайшее время.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. Самая крупная атака пришлась на ночь с 27 на 28 апреля. Тогда после падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В районе НПЗ ввели режим ЧС регионального уровня. В воздухе зафиксировали незначительное превышение бензола.

В ночь на 1 мая из-за удара дронов загорелся морской терминал. Пожар потушили 2 мая.

Ранее сообщалось, что в Туапсе пропавшую после атаки ВСУ девочку видели живой.