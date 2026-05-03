В подвале дома в российском городе нашли изувеченный труп

В Ленинградской области правоохранительные органы расследуют жестокое убийство, совершенное в поселке имени Калинина. Тело 50-летнего мужчины с многочисленными травмами лица было обнаружено в подвале одного из жилых домов по Сайменскому шоссе.

Как сообщает Telegram-канал «112», трагедии предшествовал конфликт, произошедший накануне во время распития спиртных напитков. По предварительным данным, 33-летний мужчина в ходе ссоры нанес своему знакомому не менее десяти ударов кулаками по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан сотрудниками правоохранительных органов. Также под стражу взята 36-летняя женщина, чья возможная причастность к убийству сейчас устанавливается. В настоящий момент полицейские проводят необходимые следственные действия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.