Мужчина выпрыгнул из самолета после приземления

В международном аэропорту индийского города Ченнаи рано утром в воскресенье произошёл беспрецедентный инцидент, повлёкший за собой серьёзный сбой в расписании авиаперевозок.

Один из пассажиров рейса, только что приземлившегося в воздушной гавани, неожиданно открыл аварийный выход и выпрыгнул прямо на взлётно-посадочную полосу. В этот момент воздушное судно завершило пробег по полосе и перемещалось по рулёжной дорожке, направляясь к месту высадки пассажиров, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hindustan Times.

По словам официальных представителей аэропорта, администрация воздушной гавани была вынуждена незамедлительно принять экстренные меры безопасности. В качестве меры предосторожности основную взлётно-посадочную полосу полностью закрыли для движения, что привело к перебоям в работе аэропорта. Несколько прибывающих рейсов пришлось в срочном порядке перенаправлять в другие аэропорты, а в расписании отправлений и прибытий произошёл пусть и небольшой, но всё же чувствительный для тысяч пассажиров сбой.

Личность нарушителя была установлена оперативно. Им оказался 29-летний Мохамед Шериф Мохамед Наджмудин, проживающий в городе Пудуккоттай штата Тамилнад. В ходе первичного опроса после задержания мужчина заявил сотрудникам службы безопасности аэропорта, что находился в нестабильном психическом состоянии, и именно это, по его словам, подтолкнуло его к совершению столь неадекватного и опасного поступка.

Сотрудники авиакомпании незамедлительно проинформировали о случившемся службу безопасности аэропорта и передали задержанного в руки местной полиции, которая в настоящий момент продолжает держать его под стражей. Компетентные органы проводят всестороннее расследование данного инцидента.