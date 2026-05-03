Пожизненно осужденным братьям-убийцам отказали в УДО

В Оренбургской области суд вынес решение по ходатайству двух братьев, отбывающих пожизненное заключение за особо тяжкое преступление. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденные просили об условно-досрочном освобождении. Однако суд отказал им в удовлетворении ходатайств. Братья провели в местах лишения свободы более 25 лет.

Напомним, что в сентябре 1994 года осужденные создали банду, а в 1997 году совершили нападение на семью с целью завладения деньгами и ценным имуществом. Жертвами стали шесть человек, включая детей. Преступление было совершено с особой жестокостью. Это обстоятельство стало отягчающим при вынесении приговора. Суд назначил братьям наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ходе судебного заседания по вопросу об УДО представитель прокуратуры привел убедительные доводы против освобождения осужденных. Оказалось, что за годы, проведенные в колонии, братья неоднократно нарушали установленный порядок отбывания наказания.

Прокурор обратил внимание суда на то, что многолетний срок заключения сам по себе не является основанием для досрочного освобождения. Решающее значение имеет отношение осужденных к режиму и их готовность к ресоциализации. В случае с братьями-убийцами такая готовность не была доказана. Систематические нарушения правил внутреннего распорядка перечеркнули их надежды на УДО.

Суд согласился с позицией прокуратуры и отказал мужчинам в удовлетворении ходатайств. Таким образом, братья продолжат отбывать пожизненное наказание в колонии особого режима. Пресс-служба прокуратуры Оренбургской области отметила, что принятое решение является законным и обоснованным, а освобождение столь опасных преступников недопустимо в интересах общества.