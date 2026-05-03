Два подростка погибли, 10 человек ранены в результате стрельбы на вечеринке

В американском городе Амарилло (штат Техас) 2 мая произошла трагедия на домашней вечеринке, где собрались подростки и молодые люди. По данным полицейского управления Амарилло (APD), стрельба началась около двух часов ночи в жилом комплексе на Саут-Коултер-стрит. В результате инцидента два несовершеннолетних погибли, еще десять человек получили ранения. Двое предполагаемых стрелков скрылись с места преступления и сейчас находятся в розыске.

Как выяснили следователи, изначально вечеринка проходила в другом месте. Однако нескольких человек попросили покинуть первоначальную площадку. После этого они последовали за остальными участниками в жилой комплекс на Саут-Коултер-стрит. Там злоумышленники попытались проникнуть в одну из квартир, а затем открыли огонь из оружия, похожего на винтовку. Число выстрелов, по оценкам, исчислялось десятками.

Полиция опубликовала жуткие кадры с камер видеонаблюдения, установленных рядом с местом стрельбы. На записи видно, как несколько человек в панике бегут по территории, а на фоне раздаются выстрелы. Похоже, стрельба велась целенаправленно, хотя мотивы пока не раскрываются. Следователи считают, что использовалось несколько единиц оружия. На месте найдены гильзы в переулке к югу от комплекса, а также пистолет Glock калибра 9 мм на лестничной площадке.

Личности погибших установлены. Это 17-летний Иезекииль Руди Альмазан и 16-летний подросток, чье имя не разглашается. По меньшей мере десять пострадавших получили огнестрельные ранения. Часть из них, вероятно, находятся в больницах. О состоянии раненых пока не сообщается. Полиция продолжает опрос свидетелей и сбор улик.

Двое подозреваемых, чьи имена не называются, остаются на свободе. Их связь с жертвами пока не установлена. Расследование продолжается, полиция призывает всех, кто обладает информацией, обратиться в правоохранительные органы. Инцидент в Амарилло стал очередным случаем массовой стрельбы с участием несовершеннолетних в США, вновь подняв вопрос о контроле за оборотом оружия.