На Украине сообщили о повреждении энергообъекта на севере страны

Энергоснабжающая компания «Черниговоблэнерго» сообщила о технологическом нарушении на севере Украины, в результате которого без электроснабжения остались потребители Новгород-Северского района.

Согласно официальной информации, размещенной в Telegram-канале предприятия, на одном из энергетических объектов указанного района были зафиксированы повреждения, характер которых не уточняется.

Инцидент привел к массовому отключению абонентов: по данным энергетиков, обесточенными оказались свыше четырнадцати тысяч домохозяйств и объектов инфраструктуры.

Ранее военный корреспондент заявил, что основной целью массированных ударов по Украине стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.