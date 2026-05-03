Поджегший сухую траву мужчина погиб в Иркутской области

В Приангарье во время тушения ландшафтного пожара погиб 31-летний мужчина.

Инцидент произошел вечером 2 мая в Черемхово. В МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе улицы Зерновой. Пламя распространилось на площадь в 200 "квадратов".

При тушении четверо огнеборцев обнаружили тело человека, проинформировали в ведомстве.

Люди, заметившие пожар, рассказали, что траву поджег местный житель. Он же начал тушить огонь, когда тот вышел из-под контроля. "Некоторое время спустя мужчина упал и больше не вставал", - приводят в главке МЧС слова очевидцев.