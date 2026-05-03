Напавших на «Крокус» боевиков координировали с территории Украины

В судебном процессе по делу о теракте в «Крокус сити холле» всплыли новые детали, свидетельствующие о полной управляемости действий исполнителей со стороны внешних кураторов. Как сообщил ТАСС участник процесса, четверо боевиков и их соучастники постоянно находились на связи с организаторами, которые координировали каждый шаг террористов из-за границы.

© Московский Комсомолец

Один из нападавших во время расстрела посетителей вел видеофиксацию происходящего на свой мобильный телефон, сопровождая убийства радикальными исламистскими выкриками. Все записи в онлайн-режиме отправлялись кураторам из запрещенной в РФ организации в качестве отчета о выполнении особо тяжких преступлений.

Согласно материалам дела, украинские спецслужбы выступили организатором и заказчиком теракта, унесшего жизни 149 человек. После завершения атаки и выезда из Москвы двое террористов направили своему координатору уведомление о выполнении задания. В ответ куратор сообщил исполнителям, что заказчиком теракта является государственная структура Украины, после чего приказал им добираться до российско-украинской границы.

Из показаний одного из боевиков следует, что координатор должен был далее указать маршрут до Киева, где от заказчиков террористы планировали получить по 1 миллиону рублей за каждый.

Нападавшим пообещали, что для них создан специальный «коридор» по территории Украины, который позволит беспрепятственно доехать до столицы. Вся логистика отхода была продумана кураторами так, чтобы боевики успели пересечь границу до начала активных поисковых мероприятий.

Эти данные прямо указывают на то, что теракт в «Крокус сити холле» не был спонтанной акцией, а представлял собой тщательно спланированную дистанционно управляемую операцию с четкой системой отчетности, финансовым вознаграждением и разработанным маршрутом отхода на территорию Украины.

Координатор, объявленный в розыск и скрывающийся за пределами РФ, оставался связующим звеном между исполнителями и заказчиками вплоть до момента задержания боевиков.