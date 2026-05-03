Россиян предупредили об активизации мошенников под видом дачных мастеров

С наступлением весеннего сезона в России активизировались мошенники, предлагающие фиктивные услуги по благоустройству загородных участков, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Подобная преступная схема становится особенно актуальной в мае на фоне старта сезона активных сельскохозяйственных и ремонтных работ.

Злоумышленники создают привлекательные портфолио с помощью чужих фотографий из интернета и предлагают гражданам услуги по обрезке деревьев, ремонту заборов или септиков.

По их словам, в качестве главной цели для обмана аферисты зачастую выбирают садоводов и пенсионеров.

«Лжемастера... берут предоплату за выезд бригады или закупку материалов и исчезают», — рассказали специалисты.

С началом дачного сезона МВД фиксирует всплеск фишинговых сайтов, маскирующихся под магазины садовых товаров.