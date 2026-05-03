Группа людей пострадала во время стрельбы в столице: что известно

В Лондоне четверо человек получили огнестрельные ранения в результате атаки из движущегося автомобиля. Об этом 2 мая сообщил телеканал Sky News.

Инцидент произошёл на юге британской столицы. Злоумышленники открыли стрельбу из проезжавшей мимо машины, после чего скрылись.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Среди раненых оказался пенсионер, а также 25-летний мужчина, чьё состояние врачи оценивают как критическое.

Остальным пострадавшим помощь оказывается в обычном режиме. Угрозы их жизням, предположительно, нет.

Издание уточняет, что на данный момент полиция не произвела ни одного задержания. Правоохранители устанавливают личности нападавших и марку автомобиля, с которого велась стрельба.

