Сомалийские пираты захватили танкер под флагом ОАЭ у берегов Йемена

Сомалийские пираты осуществили захват нефтяного танкера Eureka под флагом ОАЭ у берегов Йемена. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили на HBN.

По данным телеканала, инцидент произошел у берегов провинции Шабва. На данный момент судно направляется в сторону Сомали.

Гражданство и состояние экипажа, а также количество и сохранность груза остаются неизвестны. Со стороны агентства морской безопасности Сомали официальных комментариев пока не поступало.

Небольшие группировки сомалийских пиратов в 2000-х годах значительно осложняли судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Индийский океан с Красным морем.

16 апреля также стало известно о том, что в Намибии правоохранители задержали рыболовецкое судно Venus-1, на борту которого находились россияне. Посольство России занимается решением вопроса.

Кроме того, 12 апреля шведские правоохранители задержали вблизи Истада панамский танкер «Хуэй Юань», который шел из России, по подозрению в якобы сбросе угольных отходов в Балтийское море.