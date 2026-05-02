Пожилой мужчина погиб в Подмосковье в результате БПЛА-атаки ВСУ

Пожилой мужчина погиб в деревне Чернево Московской области в результате БПЛА-атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«В деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — заявил глава региона.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА украинских войск на село Зиборовка Белгородской области пострадала женщина.

Тракторист пострадал в селе Ивановская Лисица Белгородской области в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ.