Найденный на северо-востоке Москвы предмет оказался боеприпасом времен ВОВ

Обнаруженный в районе Южное Медведково предмет, из-за которого ранее оцепили территорию на Ясном проезде, оказался боеприпасом времен Великой Отечественной войны с запалом. Об этом сообщили Москве 24 в столичном главке МВД.

Сейчас на месте ожидают сотрудников военной комендатуры для передачи находки.

Ранее СМИ сообщали, что предмет, похожий на гранату, нашли возле жилых домов, после чего жители вызвали полицию. Территорию оперативно оцепили, на место прибыли саперы и кинологи.

До этого в Москве задержали мужчину, который сообщил о якобы готовящемся теракте на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Проверка не выявила никакой угрозы.

Полиция установила личность звонившего и задержала его на станции "Борисово". Им оказался 55-летний житель Краснодарского края.