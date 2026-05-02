Арестован подросток, поджегший шкаф обогрева железнодорожных рельсов

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга арестовал подростка, который, по версии следователей, 1 мая поджег шкаф обогрева железнодорожных рельсов у станции "Парнас". Одним из мотивов преступления, предварительно, является несогласие с политикой РФ, информирует объединенная пресс-служба судов города.

2 мая несовершеннолетнего задержали. Фигурант не отрицал в суде свою вину. Он пояснил, что его уговорили поджечь якобы "сотрудники ФСБ".

Подростку предъявлено обвинение по статье о теракте. Установлен срок заключения под стражу - до 1 июля.