Суд отправил под домашний арест зампреда ВЭБа Довлатова в Москве

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Артема Довлатова, который занимает пост заместителя председателя ВЭБ.РФ и является членом совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики», передает ТАСС.

Топ-менеджер обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующая информация уже появилась в электронной базе судов общей юрисдикции.

Следственные действия прошли 27 апреля. Как выяснили СМИ, уголовное дело связано с событиями 2016 года. Ходатайство об аресте подал следователь МВД, срок меры пресечения составит два месяца.

