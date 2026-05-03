В Подмосковье тушат огромный пожар

В подмосковной Кашире загорелся склад, огонь охватил 7,5 тысячи квадратных метров, пламя распространилось по крыше здания. О пострадавших сведений не поступало, проинформировало ГУ МЧС России по Московской области.

В сообщении ведомства на платформе «Макс» говорится, что пожарные тушат возгорание на складе на улице Строительной, 15, сигнал о котором поступил в 5:15. Горит кровля строения, в настоящий момент площадь пожара достигла 7500 квадратных метров.

Уточняется, что данных о пострадавших нет. К ликвидации огня привлекли 61 человека и 19 единиц техники.

Ранее стало известно, что в городе Черемхово Иркутской области мужчина погиб, пытаясь в одиночку потушить ландшафтный пожар. По предварительным данным, он сам спровоцировал возгорание. Со слов очевидцев, мужчина поджёг сухую траву, а когда огонь начал быстро разгораться, снял одежду и попробовал сбить пламя. Спустя короткое время он рухнул и уже не вставал. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело 31-летнего мужчины. Открытое горение потушили за 16 минут. Огонь успел охватить 200 квадратных метров.