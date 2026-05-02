Подростку прострелили руку и грудь во время прогулки по городу

В центральном районе Сочи произошло чрезвычайное происшествие. Как стало известно тг-каналу Kub Mash, неизвестный злоумышленник произвёл выстрел из оружия. В результате чего пострадал 14-летний подросток. Инцидент случился днем 2 мая в оживленном месте, недалеко от школы №24. Подробности произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, компания подростков гуляла во дворе жилого дома на Цветном бульваре. Внезапно, без каких-либо видимых причин, прогремел выстрел. Свидетели происшествия не смогли точно определить, откуда именно велся огонь. Момент остаётся загадкой для следствия.

В результате выстрела пуля попала прямо в ладонь 14-летнему мальчику. Кроме того, дробь или рикошет посекли грудную клетку ребёнка. Пострадавший получил огнестрельные ранения, но остался жив. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Подросток был госпитализирован в ближайшую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и следователи. Они опрашивают свидетелей, изучают прилегающую территорию и пытаются установить личность стрелявшего. Рассматриваются различные версии.

Правоохранители призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся или видел подозрительных лиц в районе Цветного бульвара, незамедлительно обратиться в полицию. Родителям напоминают о необходимости провести с детьми беседы о безопасности и о том, как вести себя в случае обнаружения оружия или подозрительных предметов.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством УМВД по Сочи.