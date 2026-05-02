«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в трех областях Украины

В результате повреждений на объектах «Нафтогаза» в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях часть потребителей осталась без газа, сообщили в компании.

Объекты компании «Нафтогаз» были повреждены в Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС. Как сообщается в телеграм-канале «Нафтогаза», в Харьковской области пострадало оборудование на одном из газодобывающих объектов.

В результате попадания по газопроводу в Запорожской области часть потребителей осталась без газа. О том, как быстро удастся восстановить подачу, пока не сообщается.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил: «В пятницу и субботу фиксировались повреждения критической инфраструктуры компании». Другие подробности о масштабах разрушений и о пострадавших не уточняются.

Ранее в Харьковской области на Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В Харькове прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве.