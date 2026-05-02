Крупный пожар охватил мусорный полигон: огонь перекинулся на лесной массив

В Омской области вспыхнул масштабный пожар на главном мусорном полигоне региона, расположенном в Калачинском районе. Как передает РЕН ТВ со ссылкой на депутата совета Калачинского района, огонь охватил территорию, куда свозят до четверти всех твердых коммунальных отходов Омской области. По его словам это возгорание на полигоне уже далеко не первое и происходит с завидной регулярностью.

Площадь крупнейшей свалки региона превышает 90 гектаров, а высота отходов местами достигает десятков метров, что создает серьезные трудности для тушения. Ситуацию осложняет сильный ветер, который способствует быстрому распространению пламени по горючим свалочным массам. Возгорание сопровождается густым дымом, который ранее уже накрывал город Калачинск на несколько дней.

Пожар начал распространяться за пределы полигона. Огонь перекинулся на прилегающие лесные участки. Депутат отметил, что на объект продолжается своз мусора даже во время пожара. Такая ситуация вызывает серьезное беспокойство у местных жителей, которые периодически жалуются на едкий запах гари и ухудшение самочувствия.

Это далеко не первый крупный пожар на данном объекте. Аналогичные возгорания на этом полигоне уже фиксировались, в том числе в 2023 году. Тогда открытое горение на свалке удалось ликвидировать только спустя несколько дней, а дым от пожара фиксировали в радиусе нескольких километров.

Экологическая ситуация в Калачинском районе остается напряженной. Из-за близости свалки к жилой застройке, а также регулярного горения отходов превышение вредных веществ в воздухе фиксировалось и ранее. Местные активисты неоднократно требовали рекультивации полигона и внедрения более современных методов обращения с отходами, которые исключили бы постоянное тление и горение — пока возить мусор на объект продолжают.