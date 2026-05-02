Mash: в Калининградской области нашли тело 16-летней девушки на опоре ЛЭП

Газета.Ru

В Калининградской области мать обнаружила тело своей 16-летней дочери на опоре ЛЭП. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Мать нашла тело своей 16-летней дочери на опоре ЛЭП в Калининградской области
Инцидент произошел в поселке Ласкино. Женщина отправилась искать свою несовершеннолетнюю дочь по населенному пункту и нашла ее на 20-метровой опоре линии электропередачи.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые отключили подачу электричества и сняли девушку с опоры. Однако было уже слишком поздно — она скончалась от мощного удара током.

