В Йемене сообщили о захвате неизвестными танкера M/T Eureka

Береговая охрана Йемена сообщила, что неизвестные в субботу угнали танкер M/T Eureka, ходивший под флагом Того, у берегов провинции Шабва. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным йеменских пограничников, на борт судна поднялась группа вооружённых людей. После того как они взяли танкер под контроль, его направили через Аденский залив в сторону Сомали. В береговой охране отметили, что местонахождение судна известно, и власти в настоящее время предпринимают усилия, чтобы освободить танкер и обеспечить безопасность его экипажа.

Аденский залив и побережье Сомали остаются зоной повышенной активности пиратов, несмотря на международные усилия по борьбе с морским разбоем. Захваты торговых судов у берегов Йемена и Сомали периодически происходят с начала 2000-х годов.

За последние две недели апреля 2026 года у побережья Сомали и Йемена были зафиксированы как минимум три захвата судов: сухогруз Honour 25 (21 апреля), торговое судно Sward (26 апреля) и попытка нападения на сухогруз 1 мая, которую удалось предотвратить. Эксперты связывают активизацию пиратов с отвлечением военно-морских сил на конфликт в Персидском заливе.