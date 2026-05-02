В Киеве военный открыл стрельбу

Украинский военный открыл стрельбу в Киеве из-за конфликта на дороге. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

По его данным, поводом для стрельбы стала попытка другого водителя перестроиться. На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, видно, как стрелявшего скрутили сразу несколько мужчин.

Информации о пострадавших и официальных комментариев на данный момент не поступало.

1 мая также сообщалось о стрельбе в Киеве. Тогда мужчина открыл огонь из пистолета по автомобилю, где находилась женщина с ребенком. Пострадавших в результате инцидента не было, позже мужчину задержала полиция.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, "связанных с оружием", и их будет становиться больше. После теракта в Киеве 18 апреля, в результате которого погибли семь человек, случаи стрельбы в стране фиксируются регулярно.