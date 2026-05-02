На похоронах убитой на Кубани 11-летней девочки мать сделала неожиданное заявление

В поселке Стрелка Темрюкского района простились с 11-летней девочкой, убитой после похищения. Накануне похорон гроб с телом подростка привезли домой.

В тот день мать ребенка неожиданно попросила не проклинать никого. И добавила, что не хочет слышать даже имя обвиняемого и думает только о покое для дочери.

В поселке Стрелка Темрюкского района похоронили 11-летнюю девочку, в убийстве которой обвиняют 31-летнего Александра Малиновского из соседнего населенного пункта. Напомним, мужчина посадил девочку в машину, задушил, тело выбросил в овраг. Мотив поступка пока неизвестен.

Умер жестоко избивший кубанскую модель бизнесмен

Трагедия потрясла не только семью ребенка, но и весь поселок. Местные жители несколько дней помогали близким девочки, собирали деньги, дежурили у дома, приносили цветы и мягкие игрушки.

Накануне похорон тело погибшей привезли домой. В местном чате писали, что к дому приходили люди, чтобы проститься с ребенком, поддержать мать. У гроба девочки всю ночь читали молитвы.

Присутствующих особенно поразило заявление матери погибшей девочки. По словам местных, женщина заявила, что не проклинает обвиняемого и не желает зла его семье. Более того, она не хочет слышать его имя и видеть его лицо.

- Она сказала, что внутри пустота. Не хочет ни видеть его глаза, ни слышать его имя, ни знать, как его зовут, - передали в местном чате разговор с матерью.

Женщина попросила только одного - покоя для своего ребенка. Она поблагодарила всех, кто помогал семье после трагедии. По словам знакомых, поддержка поселка дала ей хоть немного сил пережить происходящее.

Местные жители также организовали сбор средств. У семьи на момент подготовки к похоронам оставалось около 20 тысяч рублей. Соседи семьи говорят, что они беженцы, переехали не так давно из Запорожской области. Мать девочки устроилась в поселке уборщицей в школе, глава семьи не работал. Поэтому деньги на похороны собирали всем миром.

Когда нужная сумма на похороны была собрана, жители начали не остановили сборы, решили набрать средства и на изготовление памятника. На данный момент сумма сбора составляет больше 100 тысяч рублей. Одна из фирм согласилась установить памятник бесплатно. Люди решили заняться этим заранее, так как опасаются, что к следующему году цены на памятники станут выше.

В чате поселка также просили мужчин прийти на помощь во время прощания, чтобы помочь нести гроб от дома до храма. Уточняли, будет ли во дворе навес из-за дождя, и сообщали, что на похоронах будет дежурить скорая помощь.

Тем временем, не смотря на просьбы родителей погибшей, в соцсетях родственников обвиняемого не останавливается поток проклятий.