В Новосибирске на глазах толпы произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

Инцидент произошел в Первомайском сквере в ночь на 2 мая. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения устроили массовую драку на глазах толпы других людей — на кадрах с места происшествия видно большое количество участников потасовки, которые нападают друг на друга. Кроме того, на заднем плане на высокой скорости в неизвестном направлении бегут другие люди.

По данным Telegram-канала, в ту же ночь произошло еще несколько потасовок. Кроме того, многочисленные посетители сквера забросали его мусором.

До этого массовая драка сибиряков в троллейбусе попала на видео. На кадрах видно, как несколько человек бьют и пинают пассажира троллейбуса, при этом на записи слышно, как сигналят автомобили.