Взрыв произошел в кемпинге в Франции, есть пострадавшие

Взрыв произошел в арендуемом домике в кемпинге на северо-западе Франции.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и дети, сообщил телеканал BFM.

«Пять человек, из которых четверо дети, пострадали при взрыве в переносном доме в кемпинге в Пенестен», — говорится в публикации.

Двое детей получили сильные ожоги и находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что инцидент произошел 1 мая, когда 62-летняя женщина, арендовавшая домик, открыла дверь. В результате приток воздуха спровоцировал взрыв баллона с газом. Кроме женщины, пострадали дети от 8 до 13 лет. Все пострадавшие были доставлены по воздуху в больницу Нанта, где им оказывают необходимую помощь. По факту произошедшего организовано расследование.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме. В трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе детонировал туристический газовый баллон, с которым играли дети, оставленные без присмотра родителей. Пострадавших доставили в больницу с отравлением продуктами горения и легкими ожогами.