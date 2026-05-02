На Урале объявили режим беспилотной опасности

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава региона Денис Паслер. Также о введении режима с 16:00 (14:00 по московскому времени) говорится в смс-рассылке от властей.

Губернатор подчеркнул, что все необходимые действия уже предпринимаются ответственными службами и ведомствами.

«В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — предупредил он, призвав сохранять спокойствие и бдительность.

Как РФ в уральском регионе — Оренбургская область, Пермский край и Башкирия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в первой половине дня 2 мая над российскими регионами ПВО сбила 123 украинских беспилотника.