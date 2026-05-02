В Запорожской области из-за атак ВСУ серьезно повреждена система электроснабжения

Запорожская область столкнулась с серьезными повреждениями энергетической инфраструктуры в результате массированных атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, ведутся восстановительные работы. Аварийные бригады одновременно задействованы на всех ключевых направлениях, однако из-за масштабов повреждений отключения электроэнергии будут повторяться.

«Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что контролирует ход восстановления. Каждый час ведется мониторинг объема ремонтных работ и мощности электроснабжения.