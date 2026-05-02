В российском регионе подожгли лес сигнальной ракетой

Мужчину, который, по данным СМИ, решил впечатлить туристов, запустив сигнальные ракеты в тайгу, что привело к пожару в районе села Бархатово в Красноярском крае, нашли полицейские. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как пишет «Абзац», пиротехническое средство упало в сухую траву, с которой огонь распространился на деревья, охватив площадь в 17 гектаров.

В МВД уточнили, что причастным к случайному поджогу в связи с неосторожным обращением с фаерами оказался житель Красноярска 1970 года рождения. Сейчас устанавливается ущерб и проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В апреле самый крупный лесной пожар в России бушевал на площади 51,6 тысячи гектаров в Еврейской автономной области, где горели в основном заболоченные территории.