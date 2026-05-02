Сильный пожар произошел в жилом доме в Люберцах

Сильный пожар произошел в подмосковных Люберцах. Пострадали сразу несколько балконов жилого дома. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает «МК».

© Вечерняя Москва

По информации Telegram-канала, пожарные в данный момент тушат возгорание.

В этот же день стало известно, что семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в пожаре в поселке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

1 мая в городе Искитим в Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров.