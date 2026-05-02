Пассажир не выжил после резкого недомогания в метро Петербурга

Пассажир метро в Петербурге не выжил после того, как внезапно ощутил недомогание. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская». Одному из пассажиров внезапно стало плохо с сердцем — он рухнул на пол прямо у эскалатора.

Прибывшие медики пытались оказать помощь, но было уже поздно — мужчина не выжил. Его поместили в мешок.

До этого врач из Уфы спасла жизни трех пассажиров на борту самолета. Сначала помощь потребовалась мужчине с резким падением давления, слабостью и головокружением. Вскоре потерял сознание второй пассажир — донор, сдавший кровь перед вылетом. Пока врач помогала ему, в обморок упал третий мужчина.