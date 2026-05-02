Мошенники похитили у пенсионера более 70 млн рублей

Аферисты похитили у пенсионера 71 миллион рублей с помощью фальшивого домового чата.

Как сообщили «МК» в прокуратуре Москвы, 76-летнего мужчину пригласили в одном из мессенджеров в чат, где сразу же предложили заменить ключи от домофона. Доверчивый пользователь отправил номер заявки по указанному телефону.

Сразу же после этого ему поступило сообщение, что все его имущество будет распродано. Пенсионер сходил в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью, но потом все же поверил звонившим сотрудникам «правоохранительных органов». Те убедили его перевести сбережения на специальные счета. Для связи мошенники трижды передавали через почтовый ящик пенсионеру мобильные телефона, а также бросили туда изготовленное в фоторедакторе постановление о привлечении мужчины к уголовной ответственности в качестве подозреваемого.

В итоге москвич снял в банках все деньги и продал два автомобиля, а деньги передал курьерам. Общая сумма ущерба составила 71 миллион рублей. Ведется поиск преступников.