Крупнейший специалист по ивриту насмерть сбил женщину в Москве

Крупный ученый-языковед, один из самых авторитетных специалистов по ивриту задавил женщину на северо-востоке Москвы. Трагический инцидент едва не стоил 76-летнему мужчине свободы.

Как стало известно «МК», ДТП произошло в сентябре прошлого года. Доцент кафедры восточных языков Дипломатической академии МИД, автор множества научных трудов по теории иврита, следовал на большой скорости на своем автомобиле и не успел затормозить перед женщиной, перебегавшей дорогу вне зоны пешеходного перехода. Удар был сильным, нарушительница получила тяжелые травмы и скончалась. Несмотря на то, что она являлась косвенным виновником автоаварии, поскольку нарушила правила, обвинение предъявили профессору-языковеду. Более того, Бутырский суд приговорил его к реальному заключению – 2 годам колонии-поселения с запретом садиться за руль на 2,5 года.

Однако в апелляционной инстанции Мосгорсуда приговор был пересмотрен. Служители Фемиды учли, что женщина допустила нарушение ПДД, и ее действия способствовали возникновению аварийной ситуации. Поэтому приговор профессору смягчили до 1 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.