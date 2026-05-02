Расчлененное тело в черных пакетах обнаружили в придорожной канаве

В Ленинградской области развернуто масштабное расследование после того, как в придорожной канаве были найдены фрагменты человеческого тела. Пять чёрных полиэтиленовых пакетов обнаружили 1 мая во Всеволожском районе — между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово. Страшную находку сделали местные жители, которые незамедлительно сообщили о ней в полицию, пишет портал 78 | НОВОСТИ.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что в мешках находятся части тела человека. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине. Трасса, где были оставлены пакеты, расположена в удалённой и малонаселённой местности, что затрудняет оперативный поиск свидетелей произошедшего.

Следственный комитет по факту обнаружения расчленённого тела возбудил уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, которые изъяли все вещественные доказательства. Основная задача, которая сейчас стоит перед оперативниками, — установить личность погибшего. Для этого назначен комплекс судебных экспертиз, включая генетическую и дактилоскопическую.

Правоохранители также приступили к поиску лиц, причастных к совершению преступления. Отрабатываются все версии случившегося: от бытовой ссоры, переросшей в убийство, до заказного преступления. По одной из версий, тело могло быть вывезено из соседнего населённого пункта, а канава использована преступниками как импровизированное место захоронения.

Следователи не раскрывают детали расследования в интересах следствия, однако подтверждают, что работа идёт в круглосуточном режиме. Личность погибшего пока не установлена, и полиция обращается ко всем, кто может располагать какой-либо информацией о произошедшем, с просьбой обратиться в ближайший отдел внутренних дел. Расследование находится на контроле у руководства регионального Следственного комитета.