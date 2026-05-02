Мощные природные пожары охватили российский регион

В Приморском крае продолжает осложняться пожароопасная обстановка. На юге региона бушуют природные пожары, которые особенно заметны в Хасанском районе, где огонь охватил лесные массивы и сопки. Очевидцы публикуют кадры с места событий: пламя вплотную подошло к федеральной трассе и железнодорожной инфраструктуре, а едкий дым затрудняет видимость и создаёт угрозу для водителей. По словам проезжающих, жар от горящей травы ощущается даже внутри автомобилей. Согласно данным космического мониторинга, массовый всплеск термоточек зафиксирован в центральной, западной и юго-западной частях края. Об этом пишет издание PrimaMedia.

Синоптики и спасательные службы предупреждают о сохранении высокой пожарной опасности в ближайшие дни. По информации Примгидромета, в период со 2 по 5 мая 4-й (высокий) класс пожарной опасности ожидается в континентальной части Лазовского округа. С 3 по 5 мая аналогичная угроза распространится на Уссурийский городской округ, Пограничный, Октябрьский, Хорольский, Анучинский, Яковлевский и Кавалеровский муниципальные округа. В этих условиях любая искра может стать причиной крупного возгорания.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Хасанском районе, где введен особый противопожарный режим. Пламя перекинулось на лесные массивы, расположенные вблизи трассы, и местами подошло к мосту через железнодорожные пути. По словам очевидцев, из-за сильного задымления видимость на дороге резко упала, а движение транспорта затруднено. Жители соседних сёл ощущают запах гари, а в некоторых районах в воздухе видны частицы пепла.

По данным краевого министерства лесного хозяйства, сухая и жаркая погода без существенных осадков сохранится в регионе в ближайшие дни, что создаёт реальный риск ухудшения ситуации. Власти призывают жителей и гостей края временно воздержаться от посещения лесных массивов, разведения костров и использования открытого огня. Особое внимание уделяется недопущению пала сухой травы, который часто становится причиной перехода огня на лесные территории.

МЧС России по Приморскому краю напоминает о строгом соблюдении правил безопасности: нельзя бросать непотушенные окурки и спички, оставлять огонь без присмотра, сжигать мусор или сухую растительность. В случае обнаружения пожара следует немедленно звонить по телефонам «101» или «112». Нарушителям правил пожарной безопасности грозят крупные штрафы, а в период особого противопожарного режима меры наказания ужесточаются вплоть до уголовной ответственности. Спасатели продолжают мониторинг обстановки и готовы к оперативному реагированию на новые очаги возгораний.