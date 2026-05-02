Умер жестоко избивший кубанскую модель  бизнесмен

Предприниматель Дмитрий Кузьмин скончался от сердечного приступа на 42-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в декабре 2025 года предприниматель жестоко избил свою возлюбленную, кубанскую модель Анжелику Тартанову. Причиной стали слова девушки о возможном расставании.

Медики экстренно госпитализировали красавицу, провели ей трепанацию черепа, чтобы удалить внутримозговую гематому — последствия закрытой черепно-мозговой травмы. После операции она долго не могла нормально говорить.

Правоохранители возбудили против бизнесмена уголовное дело, ему грозило до 8 лет колонии.

Журналисты заметили, что за несколько дней до смерти Кузьмин переоформил все свои счета на родителей.

Ранее Анжелика пожаловалась, что бывший кавалер нисколько не помогает ей и не участвует в ее жизни.