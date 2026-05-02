В российском регионе при атаке ВСУ пострадала женщина

В результате атаки БПЛА украинских войск на село Зиборовка Белгородской области пострадала женщина.

Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«Беспилотник атаковал частное домовладение. Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки», — говорится в заявлении.

Пострадавшую доставляют в больницу в Белгороде.

Ранее тракторист пострадал в селе Ивановская Лисица Белгородской области в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ.

Беспилотник ВСУ атаковал машину с семьёй в Курской области. В результате атаки пострадали три человека.

Пять мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику.