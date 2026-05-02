С фигурантов дела Долиной потребовали взыскать миллионы

Двое осуждённых по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной обязаны выплатить свыше 21 млн рублей, включая различные штрафы и компенсации, сообщили в службе судебных приставов.

С фигурантов дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной принудительно взыскивают более 21,3 млн рублей, сообщает РИА «Новости». Речь идет об Анжеле Цырульниковой и Дмитрии Леонтьеве, которые были осуждены Балашихинским судом в ноябре 2025 года за аферу с квартирой певицы в центре Москвы. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до семи лет трех месяцев.

В отношении Цырульниковой открыто три исполнительных производства: два касаются взыскания 12,1 млн рублей ущерба, причиненного преступлением, и еще одно – взыскания 1,1 млн рублей уголовного штрафа. Отдельно с нее пытаются взыскать 1,2 млн рублей кредитной задолженности и исполнительский сбор – 87,2 тыс. рублей. Однако по пяти другим производствам по кредитным долгам оплат избежать удалось из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.

С Леонтьева с апреля 2026 года взыскивают 900 тыс. рублей уголовного штрафа по исполнительному листу. С января 2020 года по март 2026 года на него заведены четыре производства о взыскании более 5,5 млн рублей имущественных взысканий и сборов еще на 17,2 тыс. рублей. Также он должен 6,5 тыс. рублей взысканий в пользу бюджетов России, более 81,7 тыс. рублей штрафов и ущерба, а исполнительские сборы по этим решениям превышают 10,3 тыс. рублей.

В июле 2025 года Леонтьеву удалось избежать уплаты более 21 тыс. рублей взысканий имущественного характера – приставы не смогли установить его местонахождение или обнаружить его активы.

Ранее курьер Анжела Цырульникова рассказала, что посылки с деньгами певицы Ларисы Долиной и других потерпевших поступали в пункт обмена криптовалюты и после пересчета зачислялись на криптокошелек.

До этого прокуратура обратилась в Мособлсуд с просьбой ужесточить наказание для женщины-курьера Анжелы Цырульниковой, ранее осужденной по этому делу.

Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, адвокаты фигурантов дела о хищении денег Ларисы Долиной решили добиться отмены приговора Балашихинского суда и дополнительного расследования.